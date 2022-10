Drone „kamikaze” iraniene lovesc pentru prima dată regiunea Kievului, acuză oficialii ucraineni

Şase drone au lovit peste noapte o clădire din Bila Ţerkva, la aproximativ 75 km sud de capitală, a declarat guvernatorul regiunii Kiev, Oleksii Kuleba, relatează Reuters, citată de News.ro.

Ucraina a anunţat o serie de atacuri ruseşti cu drone Shahed-136 de fabricaţie iraniană în ultimele trei săptămâni, dar atacul care a vizat Bila Ţerkva a fost cel mai aproapiat de Kiev.

Iranul neagă că a furnizat dronele Rusiei, în timp ce Kremlinul nu a oferit declaraţii pe această temă.

„S-a auzit un zgomot, un sunet pătrunzător. Am auzit prima lovitură, pe a doua am văzut-o şi am auzit-o. S-a auzit un vuiet şi apoi un «bum» urmat de o explozie”, a spus Volodimir, în vârstă de 80 de ani, care locuieşte peste stradă de clădirea distrusă.

Alţi locuitori au declarat pentru Reuters că au auzit patru explozii consecutive, urmate de alte două o oră mai târziu.

Kievul susţine că Moscova a început să folosească dronele pe câmpul de luptă în septembrie.

Purtătorul de cuvânt al forţelor aeriene ucrainene, Iurii Ihnat, a declarat că dronele au fost lansate din zone ocupate din sudul Ucrainei şi că alte şase drone au fost doborâte înainte de a-şi atinge ţinta.

„Aceasta este o nouă ameninţare pentru toate forţele de apărare (ale Ucrainei) şi trebuie să folosim toate mijloacele disponibile pentru a încerca să o contracarăm”, a spus Ihnat, comparând dimensiunea mică a dronei cu un obuz de artilerie.

Sursa: News.ro Dată publicare: 05-10-2022 20:48