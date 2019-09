Drama unei femei din Iran, judecată după ce a vrut să intre pe un stadion

Potrivit sursei citate, femeia, despre care pe reţelele de socializare s-a scris folosindu-se hashtag-ul “blue girl” – referire la echipa ei preferată, Esteghlal - şi-a dat foc după ce procesul său a fost amânat.

Fana a fost arestată în martie şi a petrecut atunci trei zile încarcerată, după care a fost eliberată pe cauţiune şi a aşteptat şase luni să îi înceapă procesul. Însă când s-a prezentat la tribunal a aflat că procesul a fost amânat deoarece judecătorul avea o urgenţă personală. Femeia s-a întors mai târziu la tribunal pentru a-şi lua telefonul mobil, iar atunci se pare că a auzit pe cineva spunând că dacă va fi condamnată va primi o pedeapsă de şase luni până la doi ani de închisoare. Fana şi-a dat atunci foc în faţa tribunalului şi a murit mai târziu la spital.

Tânăra denumită de presă Sahar avea 29 de ani.

