Două trenuri s-au ciocnit în Croația: Sunt mai mulți morți și răniți. FOTO

Opt dintre cei 11 răniţi sunt cetăţeni străini şi toţi au fost transportaţi la spitale din oraşele Slavonski, Brod, Pakrac şi Nova Gradiska, potrivit declaraţiilor difuzate de postul de televiziune HRT, conform EFE.

Coliziunea dintre cele două trenuri a avut loc la ora locală 21:30 între staţiile Okucani şi Novska.

"Trei persoane şi-au pierdut viaţa în accident. Sunt cel puţin 11 persoane rănite care au fost transportate la spitale (...) Ştim că cei trei decedaţi sunt cetăţeni croaţi, iar opt dintre cei 11 răniţi sunt cetăţeni străini", a declarat premierul croat.

Unii dintre răniţi se află într-o stare mai gravă, dar potrivit informaţiilor oferite de medici vieţile lor nu sunt puse în pericol, a adăugat Plenkovic.

