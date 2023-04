Două trenuri au deraiat din cauza unei furtuni puternice, la doar 20 de minute distanță, în Elveția. 15 persoane sunt rănite

O furtună puternică a afectat zona în momentul în care au avut loc cele două accidente, scrie Agerpres.

Primul tren a deraiat în jurul orei 16:30 (14:30 GMT) în Luscherz, iar al doilea după aproximativ 20 de minute în apropiere de Buren zum Hof, a declarat o purtătoare de cuvânt a poliţiei, Flurina Schenk.

Fifteen people were injured, including at least one seriously hurt, in two separate train derailments that happened in quick succession in stormy winds in northwestern #Switzerland, police said. pic.twitter.com/YmUl1quZsl