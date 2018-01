Două românce plecate la muncă în Italia au anunțat că se căsătoresc. ”Suntem foarte fericite”

lanuovasardegna.it

Două românce stabilite în Italia au decis să se căsătorească după o relație de 15 ani.

Liliana Crăciun, o femeie de 50 de ani din Brăila, și Ramona Dinescu, o femeie de 42 de ani din Bistrița, au așteptat mult timp legea care permite căsătoria cuplurilor homosexuale. Cele două se vor căsători în Nuoro, Sardinia, iar primarul Andrea Soddu va oficia personal ceremonia

În urmă cu zece ani, cele două românce s-au mutat în Sardinia, Italia, unde au decis să nu-şi mai ascundă dragostea. Anul trecut, cele două au decis să îşi oficializeze relaţia.

”Suntem foarte fericite că putem face acest pas. Suntem împreună de 15 ani. Așteptăm această lege atât de mult timp și am ajuns în sfârșit aici. Eu în luna iulie anul trecut m-am întors acasă şi am făcut toate actele, lipsesc doar documentele Ramonei. Am sosit în Sardinia acum 10 ani. Întâi a venit partenera mea, Ramona, care a găsit un loc de muncă şi a început să lucreze ca asistentă medicală. O lună mai târziu, am decis să o urmez şi am venit şi eu. Aici, în Nuoro, am găsit mulţi prieteni. Oraşul ăsta a devenit a doua mea casă şi aici am decis să ne căsătorim. În ţara mea, din păcate, nu există încă legislaţie care să permită căsătoriile homosexuale”, povestesc cele două românce, potrivit lanuovasardegna.it.

Demersurile celor două românce au fost primită cu deschidere de autorităţile locale. Edilul din localitatea Nuoro, Andrea Soddu, a declarat pentru presa italiană că este gata să le oficializeze căsătoria. ”Orice cuplu care alege Nuoro pentru căsătorie și locuiește aici este binevenit”, a completat edilul.

Deocamdată nu a fost făcută publică data cununiei civile, însă este cert faptul că aceasta va fi însoţită şi de o petrecere, la care vor lua parte toţi prietenii.

La începutul anului trecut, o altă româncă stabilită în Italia s-a căsătorit civil cu iubita ei, Sarah Cosimato. Ceremonia a fost oficiată pe 9 aprilie, fiind prima căsătorie între persoane de același sex, femei, din provincia Brecia.

