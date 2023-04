Două elicoptere militare americane s-au prăbușit în Alaska. Trei piloți au murit

Elicopterele Apache erau de la Divizia a 11-a Aeropurtată din cadrul Regimentului 25 Aviaţie de la Fort Wainwright. Acestea s-au prăbuşit, joi, în apropiere de Healy, Alaska, la circa 130 de km sud-vest de Fairbanks. Trei din cei patru oameni aflaţi în elicoptere au murit, a declarat căpitanul Molly Treece, purtătoare de cuvânt a Armatei. Supravieţuitorul a fost transportat la spital, a arătat Treece, potrvit News.ro.

2 AH-64 Apache Attack Helicopters from the U.S. Army’s 1st Attack Reconnaissance Battalion, 25th Aviation Regiment have Crashed in Central Alaska while returning to Fort Wainwright from a Routine Training Mission. Casualties are Unknown at this time. pic.twitter.com/hSzjOrvZc2