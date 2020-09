Donald Trump se teme de închisoare, susține fostul său avocat. Pentru ce ar putea fi condamnat

Donald Trump este probabil îngrozit că ar putea fi primul preşedinte american care ajunge la închisoare după încheierea mandatului, spune fostul său avocat, Michael Cohen, citat de dpa.

Cohen, condamnat printre altele că a plătit o starletă porno pentru a nu dezvălui relaţia ei cu Trump, a fost eliberat din închisoare în iulie pentru a executa restul condamnării la domiciliu.

El a discutat luni cu New York Daily News despre declaraţiile fiscale ale lui Trump, dezvăluite duminică de New York Times. Fostul avocat susţine că informaţiile îi dau dreptate: el a spus de mai multă vreme că preşedintele a comis diferite tipuri de fraude în cariera sa de om de afaceri.

'Pe baza a ceea ce ştiu şi a ceea ce s-a publicat acum, (Trump) ar putea fi în curând primul preşedinte în exerciţiu care merge de la Casa Albă direct la puşcărie', a scris Cohen într-un schimb de mesaje text.

New York Times a citat declaraţii fiscale personale ale lui Trump pe mai mulţi ani, din care a tras concluzia că preşedintele a plătit în 2016 şi 2017 taxe federale pe venit în valoare de numai 750 de dolari, iar anterior nu a plătit nimic timp de un deceniu, invocând pierderi uriaşe şi acumulând datorii de peste 420 de milioane de dolari către mai mulţi creditori.

Istoricul financiar al lui Trump este anchetat independent şi de procuroarea Letitia James din New York şi de procurorul districtului newyorkez Manhattan, Cy Vance Jr.

Duminică seara, într-o conferinţă de presă, preşedintele a dezminţit ca 'ştiri false' dezvăluirile din New York Times. Cohen a apreciat că 'limbajul corporal al lui Trump este un indiciu revelator despre ceea ce are în minte. Pare şocat, confuz şi pierdut şi nu există niciun răspuns legitim pe care să-l poată da pentru a-şi pune în ordine încurcătura financiară'. Fostul avocat crede că, pe lângă posibila răspundere penală, informaţiile publicate i-au afectat lui Trump şi respectul de sine. 'Întreaga imagine şi autoapreciere a lui Donald Trump se bazează pe averea sa exagerată', a scris Cohen în unul din mesajele către New York Daily News.

Un ziarist de la publicaţia respectivă îl observase pe Cohen ceva mai devreme luni, când acesta se plimba în apropierea apartamentului său din New York şi a încercat să discute cu el despre scandal. Fostul avocat a refuzat şi şi-a continuat drumul către Parcul Central, dar s-a întors scurt pentru a-i mulţumi reporterului.