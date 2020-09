SUA intră în febra confruntărilor electorale directe. Trump îl atacă dur pe Biden: ”E un nătâng”

Se anunţă un început de săptămână palpitant şi în Statele Unite. Marți seară, în Cleveland va avea loc prima dezbatere electorală dintre actualul preşedinte american, Donald Trump, şi contra-candidatul său, Joe Biden.

Liderul de la Casa Albă i-a cerut rivalului său democrat să facă un test antidrog înainte de a urca pe scenă.

Fostul vicepreşedinte american Joe Biden şi-a petrecut tot weekend-ul pregătindu-se pentru dezbaterea de marți seară cu preşedintele Donald Trump.

Evenimentul mult-aşteptat va avea loc la Universitatea din Cleveland, după ce sediul său iniţial, Universitatea Notre Dame din Indiana, a renunţat să-l găzduiască din cauza pandemiei de coronavirus.

"Cer cu tărie un test antidrog pentru somnolenţa lui Biden înainte sau după dezbaterea de marţi seară", a scris Donald Trump pe Twitter.

Şi, ca să nu facă notă discrepantă, preşedintele american a anunţat că va fi şi el supus unui test.

Liderul de la Casa Albă a pus sub semnul întrebării sănătatea mintală a lui Biden încă din 2018, când începea să apară drept posibilul său rival la alegerile din acest an, iar în ultimele luni şi-a întărit atacurile la adresa lui.

Trump: ”E un nătâng. Întotdeauna a fost un tip nătâng. Dar aşteptăm cu nerăbdare să îl vedem în dezbaterea electorală. Are mai multă experienţă decât mine la capitolul asta. El are 47 de ani, iar eu am 3 ani şi jumătate. Aşa că vom vedea".

Jessica Dean, corespondent CNN: ”Echipa de campanie (a lui Joe Biden n.r) şi-a exprimat ideea că Donald Trump va fi cel mai probabil imprevizibil pe scenă, dar nu cred că ar fi înţelept sau chiar posibil din partea lui Joe Biden să îl provoace tot timpul cât va fi pe scenă. Spera ca moderatorul dezbaterii, reporterul Fox News, Chris Wallace, să intervină când va fi cazul".

Biden: ”Trump s-a panicat. Virusul a fost prea mare pentru el”

Dezbaterea va dura o oră şi jumătate şi, din cauza măsurilor de siguranţă sanitară, în locul celor 900 de spectatori, cât ar fi fost în mod normal în sală, de această dată accesul va fi permis pentru maximum 70 de persoane.

Potrivit CNN, în timpul confruntării televizate, Biden va aborda modul în care Trump a gestionat criza pandemiei de COVID-19, un subiect cu care l-a mai atacat în trecut.

Joe Biden: "Trump s-a panicat. Virusul a fost prea mare pentru el".

Trump: ”(Joe Biden) se simte bine în privința măștii. Mă întreb, în timpul dezbaterii, vom fi doar noi doi pe scenă, oare o să vină cu o mască? Sincer vorbind, de ce naiba a mai cheltuit toți acei bani pentru o operaţie estetică dacă are de gând să îşi acopere faţa cu o mască? Acum serios”.

Pe viitor mai sunt programate alte două dezbateri între cei doi candidaţi înaintea scrutinului din 3 noiembrie.

În prezent, majoritatea sondajelor îi oferă lui Biden un avantaj la nivel naţional, deşi se aşteaptă ca alegerile să fie hotărâte de grup mic de state-cheie în care sondajele sunt mai strânse.