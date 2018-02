Donald Trump: ”Rusia a reuşit să creeze discordie şi haos în SUA”

"Cei de la Moscova mor de râs. Trezeşte-te, America!", a scris preşedintele american duminică dimineaţă pe reţeaua de socializare.

"Dacă scopul Rusiei a fost să creeze discordie, dezordine şi haos în Statele Unite, atunci, cu toate aceste audieri în comisii, anchete şi ură între partide, ea a reuşit dincolo de cele mai nebuneşti vise ale sale", a postat Donald Trump.

If it was the GOAL of Russia to create discord, disruption and chaos within the U.S. then, with all of the Committee Hearings, Investigations and Party hatred, they have succeeded beyond their wildest dreams. They are laughing their asses off in Moscow. Get smart America!