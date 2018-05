Donald Trump promite că Mexicul va plăti zidul promis. Președintele Peña Nieto contestă

”Până la urmă Mexicul va plăti zidul”, a declarat preşedintele american în faţa unor susţinători reuniţi la Nashville, în statul Tennessee.

”Eii nu fac absolut nimic să împiedice oamenii să treacă prin Mexic, din Honduras şi toate aceste ţări. Nu fac nimic pentru noi”, a reproşat Trump.

At Nashville rally, Pres. Trump says not only is Mexico going to pay for the wall, "They're going to enjoy it." https://t.co/E1po4CipZ7 pic.twitter.com/cYpXcQS9hL

Aceste declaraţii au fost imediat contestate de preşedintele mexican Enrique Peña Nieto.

El a promis, într-un mesaj postat pe Twitter, că ”Mexicul nu va plăti niciodată pentru un zid. Nici astăzi şi niciodată”.

Trump a făcut din construirea acestui zid la frontiera cu mexicul una din principalele teme ale campaniei sale. El promitea în urmă cu doi ani că Mexicul va plăti factura.

President @realDonaldTrump: NO. Mexico will NEVER pay for a wall. Not now, not ever.

Sincerely, Mexico (all of us).