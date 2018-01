Donald Trump neagă că şi-a schimbat viziunea privind zidul de la graniţa cu Mexicul

Anunțul acestuia vine după ce șeful cabinetului de la Casa Albă, John Kelly, a transmis că opiniile președintelui au evoluat față de campania sa inițială prin care promitea construcția unui zid.

"Campania este foarte diferită față de guvernare", a declarat Kelly, potrivit BBC.

O oră mai târziu de la aceste declarații, președintele a declarat că Mexicul va plăti ”direct sau indirect” pentru acest zid. În timpul campaniei electorale, Donald Trump a insistat că Mexicul ar plăti pentru el în întregime.

”Zidul este Zidul, nu s-a schimbat și nici nu a evoluat nimic din ziua în care am conceput acest proiect”, se arată într-un tweet al președintelui american.

The Wall is the Wall, it has never changed or evolved from the first day I conceived of it. Parts will be, of necessity, see through and it was never intended to be built in areas where there is natural protection such as mountains, wastelands or tough rivers or water.....