Donald Trump, ironizat de liderii lumii la Summit-ul NATO. VIDEO cu discuțiile

În timp ce principalii lideri ai lumii occidentale se reunesc la Londra, la marcarea a 70 de ani de la înfiinţarea NATO în 1949, comportamentul lui Donald Trump îi face să zâmbească pe ceilalţi şefi de stat şi de guverne, comentează postul canadian CBC, potrivit News.ro.

Întregistrarea a fost difuzată pe reţele de socializare, are 25 de secunde şi a fost filmată la recepţia organizată marţi seara la Buckingham Palace.

În imagini apar premierii canadian Justin Trudeau, britanic Boris Johnson şi olandez Mark Rutte, dar şi preşedintele francez Emmanuel Macron.

Cei patru, cu paharul în mână, par să comenteze comportamentul lui Trump la summit.

Rutte, Trudeau, Johnson en Macron praten over Trump. ‘You just watched his team’s jaws drop to the floor.’ Zo praten wereldleiders vast veel vaker over hem. pic.twitter.com/zfrWm2nw2k