Donald Trump îl insultă pe fostul său secretar de stat Rex Tillerson: ”Prost ca noaptea”

"Mike Pompeo face o treabă foarte bună, sunt foarte mândru de el. Predecesorul lui, Rex Tillerson, nu avea capacitatea mentală necesară. Era prost ca noaptea şi nu ştiam cum să scap de el mai repede. Era al naibii de leneş. Acum este cu totul altceva, există o atitudine minunată la Departamentul de Stat", a postat Trump pe Twitter.

Mike Pompeo is doing a great job, I am very proud of him. His predecessor, Rex Tillerson, didn’t have the mental capacity needed. He was dumb as a rock and I couldn’t get rid of him fast enough. He was lazy as hell. Now it is a whole new ballgame, great spirit at State!