Donald Trump: Fără testări, aproape că nu am mai avea cazuri de coronavirus

„Suntem la un nivel scăzut”, le-a declarat Trump jurnaliștilor în camera cabinetului, luni după-amiază, potrivit voanews.com.

Creșterea numărului de infectări cu COVID-19 și de decese, în general, în Statele Unite, a încetinit, însă recent au început să apară noi puncte fierbinți.

De luni, noul virus a ucis peste 116.000 de oameni în Statele Unite, iar 2,1 milioane au fost testați pozitiv cu COVID-19, potrivit Universității Johns Hopkins.

„Fără testări, sau cu o testare mai slabă, aproape că nu am mai avea cazuri”, a afirmat Trump într-un mesaj postat pe Twitter.

De asemenea, președintele SUA a numit testarea o ”sabie cu două tăișuri”, care face ca țara „să arate rău”, dar care este „bine să o avem”.

Our testing is so much bigger and more advanced than any other country (we have done a great job on this!) that it shows more cases. Without testing, or weak testing, we would be showing almost no cases. Testing is a double edged sword - Makes us look bad, but good to have!!!