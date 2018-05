Donald Trump anunţă că se va întâlni cu Kim Jong-un pe 12 iunie, în Singapore

''Întâlnirea extrem de aşteptată între Kim Jong-un şi mine va avea loc la Singapore pe 12 iunie. Amândoi vom încerca să facem din aceasta un moment foarte important pentru pace în lume!'', a scris preşedintele SUA.

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace!