Donald Trump a sosit la Washington. Festivităţile de învestire au început cu focuri de artificii. FOTO & VIDEO

Trump a zburat la bordul unui avion Air Force trimis de preşedintele în exerciţiu Joe Biden la baza republicanului din Palm Beach, Florida, unde Trump şi-a pregătit tranziţia după ce a câştigat alegerile din 5 noiembrie în faţa vicepreşedintelui democrat Kamala Harris.

Soţia sa, Melania şi fiul lui Barron, fiica Ivanka şi soţul acesteia, Jared Kushner, l-au însoţit în zborul de sâmbătă.

După sosirea pe aeroportul Dulles din suburbiile Virginiei, Trump s-a deplasat la clubul său de golf din Sterling, Virginia, la periferia Washingtonului.

President Trump and First Lady Melania have just arrived to Trump National in Sterling, VA for a private reception

Leo Days, un imitator al lui Elvis Presley, le-a cântat o serenadă viitorului preşedinte şi primei doamne înainte de o recepţie pentru aproximativ 500 de invitaţi şi de un foc de artificii. Un consilier a postat un videoclip pe reţelele de socializare în care cântăreţul cântă în timp ce familia Trump priveşte.

Trump, în vârstă de 78 de ani, urmează să organizeze un miting cu susţinători în Capital One Arena din centrul Washingtonului duminică, în ajunul inaugurării sale, precum şi un eveniment post-inaugurare luni după-amiază.

President Trump and First Lady Melania are watching a firework show to the song Hallelujah from his golf club in Sterling, VA.

If this doesn't make you feel proud to be an American, I don't know what will!

