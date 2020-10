Donald Trump a râs de Joe Biden pentru că purta mască tot timpul, cu câteva zile înainte să fie confirmat cu Covid-19

Unul dintre cele mai periculoase lucruri pe care le-a spus a fost despre purtarea măștii, conform CNN.

Donald Trump și-a manifestat în timpul dezbaterii de 90 de minute scepticismul cu privire la purtarea măștii și la eficiența acesteia împotriva infectării cu Covid-19.

De asemenea, președintele american l-a luat peste picior pe Joe Biden pentru faptul că poartă mască în mod regulat.

Wallace: „Domnule președinte Trump, ați început să puneți la îndoială în mod frecvent eficiența măștii pentru protecția față de boli. Ba chiar recent, ați ridicat problema chelnerilor care își ating masca și apoi ating farfuriile. Puneți la îndoială eficacitatea măștilor?”

Trump: „Nu, cred că măștile sunt ok. Trebuie să înțelegi, dacă te uiți, am o mască chiar aici. O pun când cred că am nevoie de ea. În seara asta, de exemplu, toată lumea a fost testată, există distanțare socială…”

Biden: „Da, ca la întâlnirile tale electorale”

Trump: „Port mască atunci când e nevoie. Nu trebuie să port mască ca și el (Biden, n.red.). De fiecare data când îl vezi, are o mască. Poate să vorbească de la 60 de metri distanță și vine cu cea mai mare mască pe care ai văzut-o”.

În timpul dezbaterii electorale, toți participanții au fost obligați să poarte mască. Mai mulți oaspeți, printre care membri ai familiei prezidențiale, nu au respectat această regulă.

La doar câteva zile de la incidentul cu masca, președintele american Donald Trump și soția sa, Melania, au anunțat că sunt infectați cu Covid-19.

„În această seară, Melania și cu mine am fost testați pozitiv pentru Covid-19. Vom intra în carantină și vom începe imediat procesul de recuperare. Vom trece prin asta ÎMPREUNĂ!”, a scris Donald Trump pe Twitter vineri dimineață.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!