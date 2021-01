Donald Trump a părăsit Casa Albă. „Ne revedem curând!”

Elicopterul prezidenţial Marine One, avându-i la bord pe Donald şi Melania Trump, şi-a luat zborul din grădinile Casei Albe, la puţin timp după ora locală 08:15 (13:15 GMT).

Rostind numai câteva cuvinte la plecare, preşedintele Donald Trump a evocat un mandat ''de patru ani fantastic'', care a însemnat ''onoarea unei vieţi''.

President Trump at farewell ceremony: “I wish the new administration great luck and great success. I think they’ll have great success. They have the foundation to do something very spectacular.” https://t.co/2pnC6CISOp #InaugurationDay pic.twitter.com/AojN3hLL0A