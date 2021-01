Joe Biden va fi învestit miercuri în funcția de președinte al Statelor Unite

Joe Biden şi Kamala Harris, vicepreşedinta sa, vor depune jurământul miercuri la ora 12:00 (17:00 GMT) în cadrul unei ceremonii de învestitură la Capitoliu, sediul Congresului american, într-un Washington baricadat şi puternic securizat.

Preşedintele ales al SUA, Joe Biden, a părăsit marţi statul Dalaware pentru a pleca spre Wasgington, evocând foarte emoţionat într-un discurs dragostea sa pentru acest stat, amintirea fiului său decedat şi propria sa moarte, relatează AFP.

"Ei bine, scuzaţi-mi emoţia, când voi muri, în inima mea va fi scris Delaware", a declarat Biden, care va deveni miercuri cel de-al 46-lea preşedinte american, inspirându-se din cuvintele scriitorului irlandez James Joyce.

La 78 de ani, Joe Biden, mândru de originile sale irlandeze, va fi cel mai vârstnic preşedinte american care îşi preia atribuţiile.

Reţinându-şi lacrimile, el şi-a început discursul mulţumind "prietenilor săi" şi familiei sale reuniţi sub un mare drapel american la New Castle, în statul Delaware, la o bază a Gărzii Naţionale numită în memoria fiului său Beau Biden, fost militar în Garda Naţională.

"Am un singur că el nu este aici", a spus Biden, referindu-se la fiul său Beau, fost procuror general care a murit de cancer la creier în 2015. "Pentru că am fi putut să-l prezentăm ca preşedinte", potrivit DPA.

"Sunt onorat, profund onorat să fiu viitorul vostru preşedinte şi comandant şef, şi voi fi întotdeauna un mândru fiu al Dalaware", a declarat preşedintele ales, sosit în fieful său de la Wilmington la vârsta de zece ani.

"Ştiu că traversăm momente sumbre, dar rămâne mereu lumină", a spus Joe Biden într-o Americă profund divizată după patru ani de mandat Donald Trump şi bulversată de asaltul asupra Capitoliului în 6 ianuarie.

Fostul vicepreşedinte al lui Barack Obama a subliniat alegerea istorică a colistierei sale Kamala Harris, care va deveni miercuri prima femeie vicepreşedinte, dar şi prima persoană de culoare şi de origine indiană care ocupă această funcţie.

"Nu-mi spuneţi că lucrurile se pot schimba. Ele se pot schimba şi ele se schimbă. Aceasta este America. Acesta este Dalaware", a adăugat Joe Biden.

