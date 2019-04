Donald Trump a dezvăluit prima porțiune din zidul împotriva migranților. VIDEO

Președintele Donald Trump a inspectat zidul ridicat împotriva migranților, la granița cu Mexicul. Porțiunea finalziată are aproape 10 metri și o lungime de aproximativ 4 kilometri.

„Am construit deja o porțiune considerabilă”, a declarat președintele Donald Trump, potrivit Daily Mail.



Simply put: Walls work, and walls save lives. pic.twitter.com/OyLatl4oyN

Președintele american a mai adăugat că structura impunătoare, realizată din șine de oțel armat, distanțate astfel încât agenții americani de supraveghere pot vedea pe cealaltă parte, nu pot fi ecaladate.

„Tocmai am verificat noul zid de pe graniță – Impunător”, a scris Trump pe Twitter.



Trump's "new" border wall section in California dates to Obama administration https://t.co/xQY4NirpgD pic.twitter.com/m63lKmgOYZ