Doliu în lumea filmului. Regizorul Jean-Jacques Beineix a murit

Getty

Jean-Jacques Beineix, care a devenit cunoscut după ce a regizat filme precum Diva sau Betty Blue, a încetat din viață joi, 13 ianuarie, după o lungă suferință, informează The Guardian.

Fratele acestuia a declarat, pentru Le Monde, că regizorul a murit acasă, în Paris.

„Te iubesc”, a scris, într-un mesaj postat pe Instagram, actrița Beatrice Dalle, care a jucat în Betty Blue. Aceasta a precizat că filmul regizat de Jean-Jacques Beineix, apărut în 1986 și nominalizat la Oscar, a reprezentat „una dintre cele mai frumoase pagini din viața mea”.

În cariera sa, Jean-Jacques Beineix a mai regizat, printre altele, și The Moon in the Gutter, cu Gérard Depardieu și Nastassja Kinski printre protagoniști.

Acesta a iubit filmul, dar și scrisul. Romanul său de debut a fost Toboggan.