Doi youtuberi riscă să fie expulzați din Bali, după ce au parodiat purtarea măștilor de protecție

Doi youtuberi ar putea fi expulzați din Bali, după ce au realizat un videoclip controversat, în care au încălcat și au ironizat regulile locale privind purtarea măștilor de protecție.

Josh Paler Lin și Leia Se au anunțat că autoritățile locale le-au confiscat pașapoartele și că ar putea fi obligați să părăsească insula care aparține Indonezieiin.

În videoclipul respectiv, Se încearcă să intre într-un magazin alimentar, dar este dată afară pentru că nu purta mască de protecție. Apoi, Lin îi pictează o mască falsă pe față, iar tânăra reușește să intre în magazin.

Videoclipul, care a fost postat pe 22 aprilie, a devenit viral. Lin a ajuns să aibă 3,4 milioane de abonați pe YouTube, informează CNN.

În Indonezia, străinii care nu poartă măști de protecție riscă sancțiuni aspre. La prima abatere, oamenii sunt amendați, iar la cea de-a doua pot fi expulzați.

Deși aceasta a fost prima abatere a lui Lin și Se, pașapoartele celor doi au fost confiscate. Lin este din Taiwan, dar locuiește în Statele Unite, în timp ce Se are cetățenie rusă, potrivit unei anunț făcut de poliție.

În următoarele zile, cazul celor doi va fi examinat de autoritățile din Bali, care vor decide dacă aceștia vor expulzațisau nu, a anunțat, în presa locală, I Putu Surya Dharma, purtător de cuvânt al biroului regional din cadrul Ministerului Justiției și al Drepturilor Omului din Bali.

Între timp, Lin a șters videoclipul respectiv de pe canalul său de YouTube.

Mai mult, pe 24 aprilie, prin intermediul unui videoclip postat pe Instagram, cei doi youtuberi și-au cerut scuze pentru ceea ce au făcut.

"Când am decis să facem acest videoclip nu am intenționat să dăm dovadă de lipsă de resepct sau să invităm lumea să nu poarte mască. Am realizat acest videoclip pentru a-i distra pe oameni. Promitem să nu mai repetăm acest lucru", a afirmat Lin.

Până acum, în Indonezia au fost înregistrate 1.651.794 de cazuri de Covid-19 și aproximativ 45.000 de decese.