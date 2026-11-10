Doi tineri au luat foc în timpul unui eveniment studențesc, în SUA. Momentul șocant a devenit viral

Acest incident aruncă încă o lumină negativă asupra „frăţiilor” din campusurile americane, care sunt acuzate cu regularitate că sunt o lume a desfrâului, legii tăcerii şi ritualurilor de iniţiere umilitoare, potrivit Agerpres, care citează AFP.

Dezvăluirile tardive despre presupusul viol în grup al unei studente la prestigioasa Universitate Cornell din statul New York în 2024 provoacă în prezent emoţie în rândul opiniei publice americane.

De data aceasta, în Ohio, frăţia Sigma Alpha Epsilon, care se laudă că transformă tineri în „lideri" încă din 1856, este luată în vizor.

Un video vizionat de peste un milion de ori, care prezintă o secvenţă haotică, înfăţişează doi tineri ai căror pantaloni de trening iau foc în mijlocul unor râsete şi ţipete de panică.