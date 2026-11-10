Doi tineri au luat foc în timpul unui eveniment studențesc, în SUA. Momentul șocant a devenit viral

Stiri externe
Data publicării:
Data actualizării:
Ambulanta sua shutterstock 2577569787
Shutterstock

Universitatea statului Ohio din SUA a decis să suspende o asociaţie studenţească masculină în urma unor imagini virale care arată doi tineri luând foc în timpul unei scene haotice şi violente, a relatat marţi presa americană.

autor
Ines Paris

Acest incident aruncă încă o lumină negativă asupra „frăţiilor” din campusurile americane, care sunt acuzate cu regularitate că sunt o lume a desfrâului, legii tăcerii şi ritualurilor de iniţiere umilitoare, potrivit Agerpres, care citează AFP.

Dezvăluirile tardive despre presupusul viol în grup al unei studente la prestigioasa Universitate Cornell din statul New York în 2024 provoacă în prezent emoţie în rândul opiniei publice americane.

De data aceasta, în Ohio, frăţia Sigma Alpha Epsilon, care se laudă că transformă tineri în „lideri" încă din 1856, este luată în vizor.

Un video vizionat de peste un milion de ori, care prezintă o secvenţă haotică, înfăţişează doi tineri ai căror pantaloni de trening iau foc în mijlocul unor râsete şi ţipete de panică.

Recomandări Video

Poliția a deschis o anchetă

Incidentul, care a avut loc sâmbătă, este „extrem de îngrijorător", a comentat Ben Johnson, purtătorul de cuvânt al universităţii, citat de postul local de televiziune WCMH, justificând suspendarea frăţiei cel puţin pe perioada cât autorităţile din campus efectuează o anchetă internă.

„Persoanele implicate primesc îngrijirea necesară", a adăugat Johnson, fără a specifica dacă incidentul a făcut parte dintr-un ritual de iniţiere.

Poliţia din Columbus, capitala statului Ohio, unde se află campusul principal al universităţii, a anunţat, de asemenea, deschiderea unei anchete. 

Un bărbat de 34 de ani din Bistrița-Năsăud s-ar fi dat drept procuror și ar fi încasat aproximativ 50.000 de euro

Sursa: Agerpres

Etichete: SUA, incendiu, studenti,

Articol recomandat de sport.ro
O recunoști? Pe cine a încercat să imite Eugenie Bouchard: ”Am crescut idolatrizând-o”
O recunoști? Pe cine a încercat să imite Eugenie Bouchard: ”Am crescut idolatrizând-o”
Citește și...
Gettyimages 2281574157 594x594
Stiri externe
Ucraina a atacat a doua cea mai mare rafinărie de petrol din Rusia. Explozii puternice și incendiu în regiunea Leningrad
Ucraina a atacat cu drone cea mai mare rafinărie de petrol din Rusia, după cea din Moscova. Explozii puternice și un incendiu au fost raportate în timpul nopții, în regiunea Leningrad, din nord-vestul țării.
Whatsapp image 2026 11 09 at 115456 1
Știri Actuale
Incendiu la acoperișul unei case din Tulcea, provocat de coșul de fum. Recomandările pompierilor pentru prevenirea tragediilor
Luni dimineață, în jurul orei 05:30, pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei locuințe din localitatea Mahmudia, din județul Tulcea.
Chiajna incendiu
Știri Actuale
Incendiu puternic în Chiajna, aproape de București. Focul a cuprins două case. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale
Un incendiu puternic a izbucnit, duminică după-amiază, în Chiajna, judeţul Ilfov, în apropierea Capitalei. Focul a cuprins două case.
Parteneri

ALTE ȘTIRI

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme
iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău
iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

FCSB, din nou fără jucător în „Echipa Etapei”! Cum arată 11-le ideal
Sport

FCSB, din nou fără jucător în „Echipa Etapei”! Cum arată 11-le ideal

Andrei Șucu, ”trimis” la altă echipă: ”E un nivel mai ridicat”
Sport

Andrei Șucu, ”trimis” la altă echipă: ”E un nivel mai ridicat”