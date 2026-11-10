Doi tineri au luat foc în timpul unui eveniment studențesc, în SUA. Momentul șocant a devenit viral

Universitatea statului Ohio din SUA a decis să suspende o asociaţie studenţească masculină în urma unor imagini virale care arată doi tineri luând foc în timpul unei scene haotice şi violente, a relatat marţi presa americană.
Acest incident aruncă încă o lumină negativă asupra „frăţiilor” din campusurile americane, care sunt acuzate cu regularitate că sunt o lume a desfrâului, legii tăcerii şi ritualurilor de iniţiere umilitoare, potrivit Agerpres, care citează AFP.
Dezvăluirile tardive despre presupusul viol în grup al unei studente la prestigioasa Universitate Cornell din statul New York în 2024 provoacă în prezent emoţie în rândul opiniei publice americane.
De data aceasta, în Ohio, frăţia Sigma Alpha Epsilon, care se laudă că transformă tineri în „lideri" încă din 1856, este luată în vizor.
Un video vizionat de peste un milion de ori, care prezintă o secvenţă haotică, înfăţişează doi tineri ai căror pantaloni de trening iau foc în mijlocul unor râsete şi ţipete de panică.
This video may be distressing to some viewers.
A video showing two people engulfed in flames as spectators laugh and revel during a party has prompted Ohio State University to suspend a fraternity while they investigate. https://t.co/uiWWeOZyrw
Incidentul, care a avut loc sâmbătă, este „extrem de îngrijorător", a comentat Ben Johnson, purtătorul de cuvânt al universităţii, citat de postul local de televiziune WCMH, justificând suspendarea frăţiei cel puţin pe perioada cât autorităţile din campus efectuează o anchetă internă.
„Persoanele implicate primesc îngrijirea necesară", a adăugat Johnson, fără a specifica dacă incidentul a făcut parte dintr-un ritual de iniţiere.
Poliţia din Columbus, capitala statului Ohio, unde se află campusul principal al universităţii, a anunţat, de asemenea, deschiderea unei anchete.
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