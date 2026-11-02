Intervenția pompierilor a fost îngreunată de vântul puternic și de ceață.

Focul a izbucnit înainte de ora 7:00, în zona bucătăriei, susțin martorii care au și filmat flăcările. Inițial, s-a văzut doar fumul gros, iar apoi flăcările și-au făcut loc prin acoperiș și s-au propagat cu violență spre clădirile învecinate din același complex.

Alertat de unul dintre paznicii complexului, Inspectoratul pentru Situații de Urgență a trimis la fața locului 12 autospeciale de stingere, dar și forțe suplimentare, mai ales că incendiul s-a extins cu repeziciune la clădirile învecinate.

Eduard Ștefan, locotenent ISU București: „Incendiul a fost favorizat de condițiile meteorologice. Vântul a favorizat propagarea incendiului la începutul intervenției, iar ceața a favorizat lăsarea fumului în partea de jos și reducerea vizibilității efectivelor care interveneau. Câteva dintre clădirile menționate au ars generalizat, două sau trei dintre acestea au fost afectate parțial.”

Incendiul, care a provocat distrugeri majore la cinci dintre cele opt clădiri și anexe din complex, a fost localizat după mai bine de trei ore. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Corespondent Știrile PRO TV: „Intervenția a fost contra cronometru, iar pentru a-și asigura necesarul de apă, pompierii au apelat la hidranții din zonă, dar și la piscina din interiorul complexului, de unde au extras apa cu ajutorul a trei motopompe.”

Odată lichidat incendiul, experții Inspectoratului pentru Situații de Urgență au pornit investigarea cauzelor. Aceștia susțin că localul avea autorizații de securitate la incendiu pentru patru dintre clădirile din complex.