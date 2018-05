Atac armat pe străzile orașului belgian Liege. Doi polițiști și un trecător, împușcați mortal

Atacatorul a fost "neutralizat" și situația este acum sub control, se arată într-o declarație a poliției, potrivit BBC.

Bărbatul înarmat a tras spre doi poliţişti, iar apoi s-a refugiat într-un liceu din zonă şi a luat ostatică o femeie de serviciu. Nu este încă clar dacă femeia a fost sau nu rănită.

Incidentul a avut loc marți dimineață, însă sunt necunoscute motivele pentru care atacatorul a deschis focul de armă.

Liege a fost scena unui fapt similar în 2012, când un trăgător a ucis patru persoane şi a rănit peste 100, înainte de a se sinucide.

