Doi frați israelieni, uciși într-un atentat terorist în Cisordania. Cei doi aveau 20 și 22 de ani

Atacul a avut loc pe drumul principal din Huwara, în apropiere de Nabluz, unde un fotograf AFP a văzut militari israelieni desfăşuraţi în operaţiuni de căutare, scrie AFP, citată de News.ro.

BREAKING:

2 Israelis have been shot to death in a terror attack in Huwara, in the West Bank.

