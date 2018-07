Șase băieți au fost salvați din peștera în care au stat captivi 2 săptămâni

Getty

Șase băieți au fost salvați în siguranță din peștera din Thailanda în care au fost captivi timp de 2 săptămâni, transmite BBC.

UPDATE 16:35 Preşedintele american Donald Trump a anunţat pe Twitter că guvernul său lucrează îndeaproape cu guvernul thailandez pentru a ajuta la evacuare.

El a făcut referire la „nişte oameni foarte curajoşi şi talentaţi”, fără să îi identifice.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat pe Twitter că guvernul său lucrează îndeaproape cu guvernul thailandez pentru a ajuta la evacuare.

UPDATE 15:58 Șase băieți au ieșit până în acest moment din peștera Tham Luang, informează The Guardian, care citează un membru al echipei medicale care participă la operațiunea de salvare.

Șase băieți au ieșit până în acest moment din peștera Tham Luang.

UPDATE 15:45 Alți 4 băieți ar urma să iasă în scurt timp la suprafață, conform unui oficial thailandez. Acesta a precizat că cei mici se află la „tabăra scafandrilor” din interiorul peșterii, transmite AFP, conform The Guardian.

UPDATE 15:30 Trei băieți au ieșit la suprafață până în acest moment, conform CNN.

Scafandrii îi ghidează pe cei doi 12 băieți și pe antrenorul lor prin întuneric și prin pasajele inundate. Ei sunt scoși pe rând, în grupuri mici. Nu se știe cât va dura operațiunea de salvare.

"Doi copii au fost aduşi la suprafaţă. În prezent, ei se află în spitalul de campanie amenajat în apropiere de peşteră", a declarat Tossathep Boonthong, directorul departamentului de Sănătate din provincia Chiang Rai, care participă la operaţiunile de salvare.

"Ei trec acum printr-o procedură de examinare fizică. Nu au fost transportaţi deocamdată la spitalul Chiang Rai", a dezvăluit pentru Reuters acelaşi oficial thailandez.

În apropierea peşterii în care sunt captivi 12 copii şi antrenorul lor a început ploaia torenţială, care ar putea îngreuna eforturile autorităţilor, scrie The Guardian.

Mulţi dintre copii, care au vârste cuprinse între 11 şi 16 ani, nu ştiu să înoate. Niciunul dintre ei nu a făcut scufundări acvatice.

Două ambulanțe au fost văzute părăsind peștera - se crede că transportă doi dintre băieți la spital.

