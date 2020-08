”Dogathlon” în Croația. Iubitorii de animale s-au întecut într-o cursă inedită

Câini care beau bere și devorează o îngheţată au fost personaje principale la o competiție organizată în Croația.

Necuvântătoarele nu au fost lăsate singure la greu. În cursa inedită le-au fost alături stăpânii, nevoiți să ia parte la probele nu tocmai ușoare.

Despre aceşti câini şi stăpânii lor am putea spune că se îndreaptă spre plajă pentru o plimbare obişnuită. Insă adevărul este altul. Se află într-o competiţie intensă. Prima probă: o cursă de viteză spre Marea Adriatică unde trebuie să înoate.

Nu toţi concurenţii se descurcă în apă, dar s-au găsit soluţii şi pentru ei. (imagini cu căţeii în colac)

Linia de sosire a fost pe uscat, unde echipa trebuia să ajungă în formulă completă.

Marin Bogdan câștigătorul cursei: "Câinele meu are un talent înnăscut. Iubeşte marea, nu îi e frică să sară în apă şi e un înotător foarte bun. Avantajul a fost de partea noastră".

Au urmat alte două probe de viteză - de această dată avantaj au avut căţeii mai pofticioşi.

Patrupezii s-au întrecut în a goli castronul plin cu înghețată, apoi şi-au arătat talentul la a bea bere.

Maro Cvetic, proprietarul lui Bonzi: "Tatăl meu îmi antrenează zilnic câinele, punându-l să bea bere".

Această competiţie inedită a avut loc pentru al patrulea an la rând şi, potrivit organizatorilor, este menită să creeze o legătură puternică între animalele de companie şi stăpânii lor.

Ruby Montanari, organizator: "Anul acesta am avut 24 de participanţi, dintre care 3 au fost câştigători. Am ţinut să îi acordăm un premiu şi ultimului sosit, iar la această ediţie am mai adăugat un trofeu şi pentru penultimul participant care a trecut linia de sosire. Am avut şi o descalificare, un participant a ajuns la final fără câine, iar regula noastră este ca ei să ajungă împreună".

Din cauza pandemiei, la această ediţie, cei mai mulţi dintre participanţi au fost croaţi. Dar, în viitor, organizatorii speră să atragă cât mai mulţi turişti străini.