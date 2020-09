Dodon: Îmi plac foarte multe lucruri pe care le face Lukașenko. Belarus este un exemplu

Igor Dodon îl admiră pe Aleksandr Lukașenko pentru ceea ce a făcut, iar Belarus ar trebui văzut ca un exemplu de către Republica Moldova, a spus șeful statului de peste Prut.

Președintele R.Moldova a refuzat să comenteze pe marginea protestelor din Belarus, dar spune că îi ”plac foarte multe lucruri pe care le face Lukașenko”, datorită căruia belarușii ”au avut minte” și au păstrat industria țării, scrie Jurnal.

”Noi am distrus totul de când suntem independenți, dar ei datorită lui Lukașenko au avut minte și au păstrat și au mers mai departe,”, a declarat Igor Dodon în emisiunea TV ”Președintele răspunde”.

„Belarus nu-i Moldova și Dodon nu-i Lukașenko. Mie îmi plac foarte multe lucruri pe care le face Lukașenko, vă spun sincer, chiar dacă unii acum o să mă critice. Lukașenko a făcut din Belarus, vorbesc de economie, de partea socială, un lucru spre care noi trebuie să tindem. Eu considenr că noi trebuie să tindem spre o economie și sferă socială cum este în Belarus. Iaca pentru mine aici Belarus este un exemplu, eu am fost acolo de mai multe ori, eu am văzut drumurile, am văzut întreprinderile agricole, industriale”, a spus Dodon.

Și de această dată Igor Dodon a refuzat să comenteze situația politică, protestele din Belarus.

„În ceea ce ține de norme democratice, alegeri, proces politic intern, fiecare țară își are standartele sale, treaba lor, eu nu vreau să mă implic în politica internă a altui stat și nu vreau să comentez e bine sau e rău”, a punctat președintele.