Dodon se duce la Moscova pentru a se vaccina: „Eu am mai mare încredere în vaccinul rusesc, decât în cel american”

Președintele Republicii Moldova, Igor Odon, a spus că are mai mare încredere în vaccinul anti- Covid-19 produs de Rusia decât cel anunțat a fi realizat de SUA. Dodon a precizat că se va duce la Moscova pentru a se vaccina.

Igor Dodon a declarat la Europa Liberă că se va duce la Moscova pentru a se vaccina împoriva Covid-19 și va cere Rusiei 100.000 de vaccinuri pentru Republica Moldova.

Președintele Moldovei a spus că el are ”mai mare încredere în vaccinul rusesc decât în vaccinul american, iar la întrebarea ”de ce” a răspuns: ”De-atâta!”.

„Eu când o să merg, dacă o să merg, eu o să-mi pun această vaccină, o să rog pe ruși, acolo s-a început vaccinarea masivă, am văzut că mai mulți conducători, deputați își administrează această vaccină”, a declarat Dodon.

„Sunt gata acolo sau aici, dacă ei ar fi gata să-mi dea, eu o să-i rog să-mi dea vreo 100 de mii de aceste vaccine și să fie la discreția, în primul rând, grupele de risc, medicii, cei care sunt în prima linie și să fie gratis. Să fie gratis, cei care doresc, nu impunem pe nimeni, nu trebuie să fie vaccinarea obligatorie, cine dorește, cine crede”, a completat președintele Moldovei.

Dodon: Să nu se supere americanii, sistemul medical sovietic a fost unul dintre cele mai bune din lume

După ce i s-a pus în vedere faptul că și americanii sunt pe cale să producă un vaccin împotriva coronavirusului, Dodon a spus: ”Eu am mai mare încredere în vaccinul rusesc, decât în vaccinul american”.

Iar la întrebarea ”de ce?”, șeful statului de peste Prut a explicat: „De-atâta! Deoarece noi am fost parte a aceluiași sistem medical, să nu se supere americanii, sistemul medical sovietic la acea etapă a fost unul din cele mai bune din lume. Consider că medicina acolo merge destul de bine și eu consider că-i mai aproape. Unde să mă duc, în Statele Unite să mă vaccinez? Poate dacă ar fi la New York reuniunea ONU, poate și acolo, dar ar putea fi și online această reuniune”.