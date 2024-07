Diana Șoșoacă a fost dată afară cu escortă din Parlamentul European: „Am fost votată de români” | VIDEO

Diana Şoşoacă a fost scoasă joi din sala de plen a Parlamentului European. Incidentul a avut loc în timpul discuțiilor purtate în plenul legislativului european pe tema reconfirmării Ursulei von der Leyen la conducerea Comisiei Europene, după cum transmite Agerpres.

Șefa Parlamentului European, Roberta Metsola, a explicat că a fost luată această măsură deoarece Şoşoacă a întrerupt, prin vociferări, discursurile susținute de trei alți colegi europarlamentari.

În momentul când a fost dată afară din sală eurodeputata română avea o intervenţie eurodeputata franceză Valerie Hayer, reprezentanta grupului Renew.

Here is far-right Romanian MEP, Diana Iovanovici-Șoșoacă (S.O.S. Romania), being forced out of the EP plenary after repeatedly interrupting the speeches by yelling until Metsola had had enough.

S.O.S. Romania are known for their goal of reclaiming territory from Ukraine. pic.twitter.com/p1dVtrX63G