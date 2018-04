Dezvăluirile unui magician care a susținut un spectacol în Coreea de Nord

BBC

Wee Kien Meng, un magician din Singapore, cunoscut sub numele de "Mr. Bottle", a fost extrem de încântat să interpreteze un număr la un festival de artă din Coreea de Nord, care a avut loc recent.

În Coreea de Nord a avut loc Festivalul Primăverii, care a fost transmis de televiziunea de stat și a găzduit artiști din întreaga lume. Au fost acrobați, jongleri și magicieni, printre care și Mr. Bottle.

”Auzisem de acest festival de la alți magicieni, așa că am contactat ambasadorul Coreei de Nord de aici din Singapore și i-am trimis înregistrări cu numerele mele și așa am ajuns la Phenian. Am vrut o schimbare. Dacă pot susține un spectacol în Coreea de Nord, sunt convins că voi putea susține un spectacol oriunde în lume”, a transmis Mr. Bottle.

”Am intrat pe scenă, era o sală mare, cred că erau în jur de 600 de persoane prezente, iar eu trebuia să susțin patru spectacole. Nu eram foarte sigur de cum vor reacționa la numerele mele, pentru că e o cultură total diferită, mă întrebam dacă vor râde. Dar după primul spectacol chiar mi-a plăcut, a fost foarte bine. Am creat o conexiune cu audiența, am avut permisiunea și la hotel să susțin câteva numere de magie la bar”, a continuat acesta.

BBC

Wee Kien Meng a făcut un tur al Phenianului și a participat chiar și la un spectacol de balet, unde a stat în spatele liderului nord-coreean, Kim Jong-un.

”Era chiar în fața noastră, puteam să mă ridic de pe scaun și să merg în fața lui, nu erau foarte mulți oameni de securitate prin zonă, chiar am fost surprins. Cred că această țară se deschide, iar lucrurile par să meargă bine pentru țară. Cred că e bine”, a mai spus magicianul.

În ultima perioadă, Coreea de Nord a arătat o față mai prietenoasă lumii, iar unii susțin că fac acest lucru pentru a distrage atenția lumii asupra comunismului care încalcă drepturile omului în această țară.

Jurnaliștii BBC se întreabă: Face parte Mr. Bottle din această propagandă?

”Nu cred că am fost acolo să spăl imaginea Coreea de Nord, am fost acolo în calitate de artist, unul care aduce bucurie pe chipurile oamenilor. Am fost acolo să inspir copii sau pe oricine din jurul meu. Am fost acolo să-mi susțin numerele, nu după o agendă politică. Sper să ajut la schimbare”, a încheiat magicianul.

