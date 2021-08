Dezvăluirile unui afgan care a fugit în UK: "La 13 ani, talibanii au încercat să mă transforme într-un sinucigaș"

Mirror

Un bărbat care a scăpat de talibani la vârsta de 13 ani, după ce aceștia l-au pregătit să devină sinucigaș, se teme că va fi forțat de guvernul britanic să se întoarcă în Afganistan, informează Mirror.

Sajid a dezvăluit că a fost dus într-o tabără de antrenament a talibanilor, după ce aceștia au pătruns în școala în care învăța și au cerut ca elevii cu cele mai bune note să-i urmeze.

Talibanii le-au promis băieților o educație mai bună, dar realitatea îngrozitoare a devenit curând clară: grupul dorea ca Sajid și colegii săi să devină luptători kamikaze.

Lui Sajid i s-a spus că el și familia sa vor fi uciși, dacă va încerca să scape. Apoi, acesta a fost bătut și amenințat cu o armă.

Înspăimântat, băiatul a reușit să fugă. Apoi, pentru a strânge bani să-l scoată din țară și să-i salveze viața, tatăl său și-a vândut pământul.

În cele din urmă, la vârsta de 14 ani, Sajid a ajuns în Marea Britanie.

Chinuit de depresie

În prezent, el nu are idee unde se află rudele sale după ce eforturile depuse de Crucea Roșie pentru a le localiza au eșuat.

Acum se teme că ar putea fi obligat să se întoarcă în țara sa natală, deoarece cererea sa de azil a fost respinsă.

Sajid, care acum are 24 de ani, a vorbit, în prezența terapeutului său de la organizația caritabilă Freedom from Torture, cu jurnaliștii de la Mirror, despre traumele din copilăria trăită sub ocupația talibanilor.

"Am avut o experiență foarte proastă cu talibanii, sunt cu adevărat cruzi și torturează copii. Când mi-au dat un pistol, mâinile îmi tremurau. Nu mai văzusem așa ceva în viața mea. Mi s-a spus că, dacă nu apuc bombele, mă vor împușca. Mi-au spus: 'Dacă încerci să scapi din această tabără de antrenament, vom găsi toată familia ta și o vom ucide'", a afirmat tânărul.

Acesta a mărturisit că se luptă cu depresia: "Acum mor pe dinăuntru. Încă mă lupt pentru viața mea, sunt încă aici și mă descurc foarte greu".

Sajid visează să poată lucra ca traducător, ajutându-i pe cei care se simt speriați și neajutorați, așa cum a fost el atunci când a ajuns în Marea Britanie.

Totuși, amenințarea de a fi trimis înapoi în Afganistan îl sperie teribil. El se teme că, dacă i se va cere să se întoarcă în țara sa natală, va fi ucis.

"Talibanii ar putea să mă omoare sau să mă folosească împotriva oamenilor sau împotriva altor țări", a spus tânărul.