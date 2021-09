A fost declarată, în premieră, stare de urgență în orașul New York, din cauza precipitațiilor record. VIDEO

Regiunea este grav afectată, cu cel puţin o tornadă produsă în sudul New Jersey şi inundaţii în New York City, transmite News.ro.

Este prima dată când pentru oraşul New York a fost declarată „urgenţă de inundaţii”, după ce ploi puternice din urma uraganului Ida au căzut în regiune miercuri.

Looks like NYC is now a part of the Atlantic Ocean ????‍♂️ pic.twitter.com/FjhlHP3dXE



De Blasio a declarat starea de urgenţă şi le-a spus oamenilor să evite drumurile şi pasajele.

Departamentul de pompieri al oraşului a intervenit de urgenţă în cinci cartiere, a spus un reprezentant.

Circulaţia metroului din oraş a fost limitată sau suspendată din cauza inundaţiilor, a transmis compania. Aeroporturile LaGuardia şi JFK au înregistrat perturbări ale zborurilor, iar aeroportul Newark Liberty din New Jersey a anunţat că şi-a suspendat activitatea din cauza inundaţiilor grave.

Guvernatorul statului New Jersey a declarat stare de urgenţă din cauza condiţiilor meteorologice.

„Staţi departe de drumuri, staţi acasă şi rămâneţi în siguranţă”, a spus Phil Murphy.

Cel puţin o tornadă a fost înregistrată în Mullica Hill, New Jersey. Au fost distruse mai mult de nouă case, iar pagube materiale au fost raportate şi în sud-estul Pennsylvania şi New Jersey.

This guy is wading through nearly waist-high water to reach his vehicle - as streets are flooding quickly in Westchester @NBCNewYork pic.twitter.com/T6RN2AxfTD