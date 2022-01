Dezastrul din urma coșmarului kazah. Cum arată acum străzile din Almatî. GALERIE FOTO și VIDEO

Străzile din Almatî arată ca după război și nu este nicio exagerare, având în vedere că au fost câteva zile în care s-a tras încontinuu, iar protestatarii au incendiat tot ce le-a ieșit în cale.

Mai mult, vineri, preşedintele kazah Kasîm-Jomart Tokaev a declarat că a autorizat forţele de poliţie să deschidă focul ''fără avertisment'' împotriva ''teroriştilor''.

''20.000 de bandiţi'' - cu ''un plan clar'' şi cu ''un nivel înalt de pregătire de luptă'' - au atacat capitala economică Almatî, a spus el, citat de Agerpres.

Mai mult, preşedintele kazah a insistat că ''bandiţii'' care nu se predau ''vor fi distruşi''. El a anunţat crearea unui grup special pentru a-i vâna şi a-i aresta pe ''terorişti''.

Un reprezentant al administraţiei prezidenţiale a declarat, vineri, că ordinea a fost restabilită şi situaţia s-a stabilizat, dar persistă focare de rezistenţă ale participanţilor la revolte în diverse oraşe.

Sâmbătă, autorităţile din Kazahstan l-au reţinut pe Karim Massimov, fostul şef al comitetului de securitate naţională, şi pe alţi câţiva oficiali, sub suspiciunea de trădare, notează Reuters.

Tot sâmbătă, Germania a oprit exporturile de arme către Kazahstan din cauza revoltelor, informează DPA

VIDEO: With burnt cars and shattered glass scattered across the city of Almaty, people take to the streets in small groups, with caution pic.twitter.com/aITk3gNHLR