Deţinuţii americani eliberaţi de Rusia au ajuns în SUA. Joe Biden şi Kamala Harris i-au întâmpinat la aeroport | GALERIE FOTO

Preşedintele american Joe Biden şi vicepreşedinta Kamala Harris i-au primit la aeroport, joi seară târziu (vineri dimineaţă, ora României), la sosirea în Statele Unite, pe trei dintre deţinuţii eliberaţi de Rusia, printre care jurnalistul american Evan Gershkovich, la finalul celui mai mare acord de schimb de deţinuţi între ruşi şi occidentali de la sfârşitul Războiului Rece, relatează AFP, citată de News.ro.

Foştii deţinuţi pe nedrept din Rusia - Evan Gershkovich, fostul puşcaş marin Paul Whelan şi jurnalista ruso-americană Alsu Kurmasheva - au sosit la bordul unui avion care a aterizat în jurul orei locale 23:40 (07:40, ora României) la baza militară Andrews, lângă Washington.

Toţi trei au fost întâmpinaţi de prieteni apropiaţi şi de familie, dar şi de preşedintele Joe Biden şi de vicepreşedintele Kamala Harris, potrivit unui jurnalist AFP aflat la faţa locului.

Tonight is about reuniting families.

Welcome home, Paul, Evan, and Alsu. You're right where you belong. pic.twitter.com/PIp7ghOs7z