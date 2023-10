Matthew Perry s-a născut la 19 august 1969, în Williamstown, Massachusetts, părinţii săi au fost Suzanne Marie (Langford), o jurnalistă canadiană, şi John Bennett Perry, actor american. Avea descendenţă engleză, irlandeză, germană, elveţiano-germană şi franco-canadiană.

Perry a crescut în Ottawa, Ontario, unde a devenit jucător de tenis la juniori și unde a urmat aceași școală cu actualul premier canadian, Justin Trudeau.

Matthew Perry’s passing is shocking and saddening. I’ll never forget the schoolyard games we used to play, and I know people around the world are never going to forget the joy he brought them. Thanks for all the laughs, Matthew. You were loved – and you will be missed.