Descoperirea uimitoare făcută de un bărbat în timp ce săpa în grădină. FOTO

Un bărbat din Rusia a descoperit trei schelete umane - doi adulți și un copil - în timp ce lucra în grădină. Scheletele veci de cel puțin 7.000 de ani erau îngropate în poziția fetusului, la câțiva metri de locuința acestuia, potrivit Siberian Times.

Descoperirea a fost făcută în luna mai, de un bărbat din Ulan-Ude.

„Săpam o fosă cu fiul meu, el ridica pietre și le lua atunci când dintr-o dată a sărit un os, o articulație. Am fost o vreme voluntar pentru echipele de căutare (a rămășițelor soldaților din Al Doilea Război Mondial) în regiunea Kursk, așa că mi-am dat seama imediat că acestea sunt rămășițe umane. Am curățat cu grijă mormântul și am văzut mai întâi craniul primului adult, apoi pe cel al copilului, apoi al doilea adult”, a declarat Alexey Agoshkov unui post local de televiziune.

Cercetările arheologice ulterioare au stabilit că oamenii au fost îngropați acolo cu cel puțin câțiva mii de ani în urmă.

Nu există încă informații despre sexul celor două persoane sau despre cauza exactă a morții.

Scheletele nu prezentau nicio rană care să sugereze că cele trei persoane ar fi putut muri într-o bătălie, a explicat arheologul Natalia Tsydenova, cercetător la Institutul pentru Studii Mongole, Budiste și Tibetane.

Un inel de piatră albă a fost așezat deasupra capului unuia dintre adulți înainte de a fi îngropat. Aceeași persoană avea brățări din scoică la ambele încheieturi.

Cercetările ulterioare vor stabili sexul persoanelor, vârsta, identitatea rasială și cauza morții.

Mormântul este asemănător cu cele din regiunea Angara de Nord, din perioada neolitică, a mai spus Natalia Tsydenova.