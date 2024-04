Descoperirea rară făcută de un bărbat cu ajutorul unei recolte de morcovi. Artefactele datează din secolul al XV-lea

Patru ani mai târziu fermierul a plantat și a recoltat morcovi, iar căutătorul de comori a găsit mai multe artefacte, printre care și o colecție întreagă de monede din perioada Regelui James al III-lea al Scoției.

„Trebuie să fi avut un plug adânc când morcovii au fost ridicați și am putut să-mi apropii detectorul de sol", a declarat bărbatul de 44 de ani. „La fiecare 1,5 metri primeam un semnal. Nu mă puteam mișca, erau lucruri peste tot. Nu am vrut să mă duc acasă".

Monedele vechi de 500 de ani, care erau din cupru erau în stare foarte bună, a declarat Baxter.

Monedele au forme neregulate. Ele au Saltire - crucea Sfântului Andrei - pe o parte și o coroană pe cealaltă.

„Să ții în mână ceva vechi de sute de ani pentru prima dată este extraordinar", a spus el. „Ai o adevărată senzație care îți urcă și coboară prin corp și care durează toată ziua și toată noaptea".

Un expert de la Muzeul Național al Scoției a declarat că este primul tezaur de monede James al III-lea care a fost găsit din 1919 încoace.

Descoperirea a fost alocată Muzeelor Naționale ale Scoției și s-au plătit 5.000 de lire sterline.

De asemenea, Baxter a găsit 69 de monede medievale din timpul domniei regelui englez Edward I, ale cărui armate au invadat Scoția la sfârșitul secolului al XIII-lea.

Inelul medieval, care a fost prima sa descoperire pe situl din Fife, datează între secolele XIII și XIV.

????We're thrilled to welcome Alan Baxter to #Falkirk Library next month for the launch of his new book.

????Alan has been behind Some of the most significant historical discoveries in Scotland ever to have been made by a metal detectorist.https://t.co/vLraa6vX33