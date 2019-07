Descoperirea neașteptată făcută de un profesor. Ce era, de fapt, piatra ridicată de pe jos

„Era, în mod evident, ceva diferit (n.r – la piatră). Am văzut că strălucește, iar când am ridicat (n.r – piatra) și am luat-o în mână, am observat că nu avea margini ascuțite”, a declarat Lanik, conform CNN.

După aceea, profesorul din Hebron, Nebraska, i-a arătat piatra soției și apoi a pus-o într-o geantă în care ținea și alte obiecte găsite.

Ulterior, profesorul a aflat că găsise cel mai mare diamant descoperit în regiunea cunoscută drept „Craterul Diamantelor” de la începutul anului, având 2.12 carate.

Peste 75.000 de diamante au fost găsite în zonă, începând din 1906. De la începutul lui 2019, au fost evaluate, oficial, 269 de diamante, care au în total 53.94 carate.

Day 3 had us “digging for diamonds” at Crater of Diamonds State Park in Murfreesboro, Arkansas. After a “sparkling” day, we enjoyed an amazing dinner @ Chapo’s Tacos. pic.twitter.com/OysjpJhXTy