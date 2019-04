Descoperire macabră în curtea unei școli. Ce s-a găsit ascuns în pământ. VIDEO

27 de morminte suspecte au fost descoperite, vineri, în zona deja celebrei școli de corecție pentru băieți Arthur G. Dozier School for Boys, după ce în urmă cu 10 ani alte zeci de cadavre au fost găsite ascunse în mormintele din cimitirul școlii, deschisă în 1900 și închisă în 2011.

Lucrătorii chemați la fața locului pentru a curăța un depozit au descoperit mormintele suspecte, informează BBC.

