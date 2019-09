Descoperire macabră în casa unui medic ce a făcut zeci de mii de avorturi

Medicul Ulrich Klopfer din Will County, Illinois, a murit pe 3 septembrie, iar rămășițele fetușilor au fost găsite în locuința lui de către membrii familiei sale, care au și anunțat autoritățile, notează Daily Mail.

Klopfer a efectuat întreruperi de sarcină la o clinică din South Bend, Indiana, până în 2016, când licența de practică i-a fost suspendată, pentru că nu a acordat îngrijirea necesară pacientelor și pentru că nu a transmis mai multe documente, notează South Bend Tribune.

JUST IN: Nine days after former Indiana abortion doctor Ulrich George Klopfer died in Illinois, his family made a shocking discovery on his property - 2,246 medically preserved fetal remains.

