Delir la Moscova. Maria Zaharova: "Ucrainenii îl urăsc pe Putin pentru că își doresc să fie președintele lor" | VIDEO

"Ucrainenii îl urăsc și sunt agresivi față de Putin tocmai pentru că își doresc ca el să fie președintele lor", a spus Zaharova.

Un videoclip cu declarația făcută de aceasta a fost postat, vineri, pe Twitter, de Anton Gerașcenko, consilier în cadrul Ministerului ucrainean al Afacerilor Interne.

Zakharova, spokesperson for Russian foreign affairs ministry: Ukrainians hate Putin because they secretly want him for president. pic.twitter.com/xaUD63NM77