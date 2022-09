Drama prin care trece acum refugiata ucraineană care a destrămat familia care a luat-o în gazdă, în UK. GALERIE FOTO

Sofia a fugit din Lvov în luna mai și a fost ajutată de soții Tony și Lorna Garnett, care au luat-o la ei acasă și au ajutat-o cum au putut. Însă după 10 zile, Tony, care atunci avea 29 de ani, a fost sedus de refugiata din Ucraina și și-a părăsit soția pentru ea, potrivit Daily Star.

Tony și Sofiia s-au mutat împreună și plănuiau să aibă copii. Însă după o ceartă aprinsă cei doi s-au despărțit. „Sunt pierdută. Am inima sfâșiată și încă simt ceva pentru Tony”, a spus Sofiia.

La începutul săptămânii, Tony a spus că a dat-o afară din casă pe Sofiia în urma conflictului.

A fost nevoie de intervenția poliției după tânăra ucraineancă ce a făcut o încercare disperată de a-l recâștiga pe Tony ascunzându-se în tufișurile lângă casa bărbatului. Când ofițerii au băgat-o în mașină, ea a strigat „Tony, te iubesc. Te rog, vino cu mine!”.

Sofiia a fost eliberată după audieri, dar acum spune că se află într-o situație disperată. „Nu am pe nimeni aici. Nu am casă, nu am bani. Nu am prieteni. Stau aici într-un loc dezgustător în care m-a plasat poliția”, a spus tânăra.

Ea spune că are inima frântă și încă mai are sentimente pentru Tony, dar a fost avertizată de poliție să nu încerce să-l viziteze sau să-l sune.

Sofiia a respins acuzațiile că ar fi înfipt un cuțit în peretele casei lui Tony: „Nu l-am rănit niciodată. Nu l-am atacat niciodată. Am fost foarte supărată de unele lucruri legate de partenera lui, Lorna, și copiii lor.”

Sofia spune că acum probabil se va întoarce la fosta ei casă din Ucraina.

Sursa: Daily Star Dată publicare: 29-09-2022 16:17