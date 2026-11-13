Potrivit presei americane, Lutnick a intrat în conflict cu alți oficiali ai administrației – inclusiv cu secretarul Trezoreriei – pe tema restricționării exporturilor de cipuri. Și tot mai multe voci întreabă de ce Donald Trump l-a păstrat pe Huang aproape, chiar și după ce a aflat de relația amoroasă cu o femeie care spiona pentru China.

James Stavridis, analist: „Este o știre explozivă, nu doar pentru mediul de afaceri, ci și în sfera securității naționale și a politicii externe. Instabilitatea de la Nvidia va avea un impact negativ direct asupra capacității SUA de a-și menține acel avantaj tehnologic – oricum foarte fragil – pe care îl avem în prezent în fața Chinei”.

Jensen Huang: „Vom continua să dezvoltăm această tehnologie, esențială pentru umanitate și pentru prosperitatea viitoare a națiunii noastre. Eu voi acționa într-un mod responsabil și sigur”.

Însă Huang nu pare să fi aplicat aceleași principii și în viața personală, unde părea să aibă totul. Avea numărul lui Trump pe lista apelurilor rapide, era venerat de investitori și trecea drept un familist devotat.

Însă, în doar două săptămâni, reputația lui a fost compromisă de relații amoroase care ridică semne de întrebare cu privire la discernământul său.

„Trăim în era inteligenței artificiale, dar aceasta e o poveste universal umană și cât se poate de clasică despre hibris, acel concept al grecilor antici despre trufie și încredere excesivă în sine. Unele lucruri nu se schimbă niciodată”, a comentat biograful lui Huang, Stephen Witt.

James Stavridis, analist: „Jensen Huang va trebui să petreacă mult timp discutând cu CIA, FBI și Departamentul de Justiție al Statelor Unite. Aceste instituții vor lucra cu multă minuțiozitate și ar trebui să facă acest lucru pentru a stabili care este nivelul de expunere, despre ce a vorbit și ce informații au fost dezvăluite”.

Analiștii se așteaptă ca noile acuzații care vizează China să tensioneze și mai mult relațiile sino-americane, chiar în ajunul summitului de la Shenzhen, de săptămâna viitoare, la care va participa și Donald Trump.

James Stavridis, analist: „China va nega în neștire, iar noi vom deschide anchetă după anchetă. Iar acest lucru va crea tensiuni într-o relație crucială pentru securitatea globală”.

Poate nu la fel de faimos ca Elon Musk sau Mark Zuckerberg, Jensen Huang s-ar putea să fi jucat un rol mult mai important în revoluția tehnologică, fiind catalogat drept un vizionar de talia lui Steve Jobs.

Nvidia este a doua cea mai valoroasă companie din lume, după Apple, iar printre clienții săi se numără cele mai mari corporații de pe glob: Google, Meta, Amazon, Microsoft, SpaceX, Tesla, OpenAI și Anthropic. Toate au investit sume uriașe în produsele Nvidia.

Dar acțiunile Nvidia există masiv și în portofoliile celor mai mari fonduri de investiții.

Kristie Lu Stout, CNN: „Planul american de economisire și investiții pentru pensie (finanțat prin rețineri automate din salariu), conturile individuale de economisire și investiții pentru pensie, fondurile de investiții, toate acestea resimt impactul scandalului de la Nvidia”.

De exemplu, marele fond public de pensii din California deține o participație la Nvidia de aproximativ 10 miliarde de dolari. De asemenea, Nvidia ocupă un loc central în portofoliile principalilor administratori de fonduri din Statele Unite, cum ar fi BlackRock ori Vanguard. Și Banca Națională Elvețiană deținea la sfârșitul lunii iunie peste 65 de milioane de acțiuni Nvidia, în valoare de aproximativ 13 miliarde de dolari.