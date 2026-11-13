În prezent, prioritatea în sensurile giratorii din Italia depinde de indicatoarele rutiere. În cele mai multe cazuri, la intrarea în intersecție există indicatorul „Cedează trecerea”, astfel că șoferii trebuie să aștepte până când pot intra fără să încurce mașinile care circulă deja în interior, notează Automoto.it.





Situația este diferită atunci când indicatorul lipsește. În acest caz se aplică regula priorității de dreapta, prevăzută de articolul 145 din Codul Rutier italian. Prin urmare, în funcție de felul în care este construită intersecția și de direcția în care se deplasează mașinile, șoferul care intră în sensul giratoriu poate avea prioritate în fața celui care circulă deja în interior.

Ce se schimbă prin noul Cod Rutier

Proiectul de modificare a Codului Rutier, aprobat de Consiliul de Miniștri din Italia pe 13 octombrie 2026, introduce o regulă specială pentru sensurile giratorii: șoferii care intră în intersecție vor trebui să acorde prioritate mașinilor aflate deja în interior, cu excepția situațiilor în care indicatoarele prevăd altceva.

Astfel, prioritatea va reveni celor care circulă deja în sensul giratoriu, chiar dacă la intrare nu există indicatorul „Cedează trecerea”. Noua regulă ar elimina situațiile neclare în care șoferii trebuie să aplice prioritatea de dreapta.

Prin această schimbare, Italia s-ar alinia practicii din numeroase alte țări europene, unde mașinile care intră într-un sens giratoriu trebuie să le acorde prioritate celor aflate deja în intersecție.

Când intră în vigoare noile reguli

Deocamdată, modificarea este doar o propunere și nu schimbă regulile pe care trebuie să le respecte șoferii. Prioritatea se stabilește în continuare în funcție de indicatoare și de prevederile actuale ale Codului Rutier.

Noua regulă va putea fi aplicată numai după finalizarea procedurii legislative și intrarea în vigoare a modificărilor.