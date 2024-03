De ce a fost atacată Rusia de teroriștii din Statul Islamic, ramura ISIS-K. Peste 130 de oameni au fost uciși la Moscova

Atacatorii îmbrăcați în uniforme de camuflaj au deschis focul și au aruncat dispozitive explozive în sala de concerte.

Unsprezece persoane au fost reținute, inclusiv patru bărbați direct implicați în atacul armat, a anunțat agenția rusă de presă Interfax.

Ramura afgană a ISIS - cunoscută și sub numele de Statul Islamic din provincia Khorasan, ISKP (ISIS-K) - a revendicat responsabilitatea pentru acest atac ucigaș, iar oficiali din Statele Unite au confirmat autenticitatea acestei revendicări, potrivit agenției de presă Reuters.

Postul arab Al Jazeera, cu legături puternice în lumea islamică, a prezentat câteva posibile explicații pentru acest masacru.

Ramura din Afganistan a Statului Islamic

Gruparea rămâne una dintre cele mai active filiale ale ISIS și își ia titlul de la un vechi califat din regiune care cuprindea cândva zone din Afganistan, Iran, Pakistan și Turkmenistan, precizează Al Jazeera.

Gruparea a apărut în estul Afganistanului la sfârșitul anului 2014 și era formată din luptători separatiști ai talibanilor pakistanezi și luptători locali care au jurat credință răposatului lider al ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi.

De atunci, gruparea și-a creat o reputație de temut, din cauza actelor sale de brutalitate.

Murat Aslan, un analist militar și fost colonel al armatei turce, a declarat că filiala din Afganistan a ISIS este cunoscută pentru "metodologiile sale radicale și dure".

"Cred că ideologia lor îi inspiră în ceea ce privește selectarea țintelor. În primul rând, Rusia este în Siria și luptă împotriva Daesh [ISIS], ca și Statele Unite. Asta înseamnă că ei văd astfel de țări ca fiind ostile", a declarat Aslan pentru Al Jazeera.

"Ei sunt acum la Moscova. Înainte erau în Iran și vom vedea mult mai multe atacuri, poate și în alte capitale", a adăugat el.

Deși se spune că numărul membrilor săi în Afganistan a scăzut, după ce a atins un vârf în jurul anului 2018, luptătorii săi reprezintă în continuare una dintre cele mai mari amenințări la adresa autorității talibanilor în Afganistan.

Luptătorii ISKP au revendicat responsabilitatea pentru atacurile din 2021 din fața aeroportului din Kabul, care au provocat moartea a cel puțin 175 de civili, moartea a 13 soldați americani și rănirea mai multor zeci de persoane.

Afiliatul ISIS a fost învinuit anterior de comiterea unui atac sângeros asupra unei maternități din Kabul în mai 2020, care a ucis 24 de persoane, inclusiv femei și copii. În luna noiembrie a aceluiași an, gruparea a comis un atac asupra Universității din Kabul, ucigând cel puțin 22 de profesori și studenți.

În septembrie 2022, grupul și-a asumat responsabilitatea pentru un atentat sinucigaș mortal cu bombă la ambasada Rusiei din Kabul.

Anul trecut, Iranul a acuzat gruparea teroristă pentru două atacuri separate asupra unui sanctuar important din sudul orașului Shiraz - Shah Cheragh - care a ucis cel puțin 14 persoane și a rănit peste 40.

SUA au afirmat că au interceptat comunicații care confirmă faptul că gruparea se pregătea să comită atacuri înainte de atentatele sinucigașe coordonate cu bombă din Iran din ianuarie anul acesta, soldate cu aproape 100 de morți în orașul Kerman din sud-estul Iranului. ISKP a revendicat responsabilitatea pentru atacurile din Kerman.

De ce atacă ISIS Rusia

Analiștii din domeniul apărării și securității spun că, în ultimii ani, gruparea teroristă și-a îndreptat atenția împotriva președintelui rus Vladimir Putin, din cauza presupusei oprimări a musulmanilor de către Rusia.

"Politica externă a Rusiei a fost un mare semnal de alarmă pentru ISIS [ISIL]", a declarat pentru Al Jazeera Michael Kugelman, director al Institutului pentru Asia de Sud din cadrul Wilson Center, cu sediul la Washington. "Invazia sovietică din Afganistan, acțiunile rusești în Cecenia, relațiile strânse ale Moscovei cu guvernele sirian și iranian și, mai ales, campaniile militare pe care Rusia le-a desfășurat împotriva luptătorilor ISIS în Siria și - prin intermediul mercenarilor Grupului Wagner - în unele părți ale Africii."

Toate acestea au însemnat că Moscova a devenit un punct central al "războiului de propagandă extins al ISKP", a declarat Amira Jadoon, profesor asistent la Universitatea Clemson din Carolina de Sud și coautor al cărții, The Islamic State in Afghanistan and Pakistan: Alianțe și rivalități strategice.

"Angajamentul Rusiei în lupta globală împotriva ISIS și a afiliaților săi, în special prin operațiunile sale militare din Siria și eforturile sale de a stabili legături cu talibanii afgani - rivalul ISIS-K - marchează Rusia ca un adversar cheie pentru ISIS/ISIS-K", a declarat Jadoon pentru Al Jazeera.

În cazul în care atacul de la Moscova va fi "atribuit în mod cert" ISKP, a declarat Jadoon, grupul speră să câștige sprijin și să avanseze "obiectivul său de a evolua într-o organizație teroristă cu influență globală", demonstrând că poate lansa atacuri pe teritoriul rusesc.

"ISK [ISKP] și-a demonstrat în mod constant ambiția de a evolua într-o entitate regională formidabilă... Prin faptul că își îndreaptă agresiunea către națiuni precum Iran și Rusia, ISK nu numai că se confruntă cu grei regionali, dar își subliniază, de asemenea, relevanța politică și raza de acțiune operațională pe scena globală", a declarat Jadoon.

Kabir Taneja, membru al Programului de Studii Strategice al Observer Research Foundation - un think tank cu sediul în New Delhi, India - a declarat pentru Al Jazeera că Rusia este văzută de ISIS și de afiliații săi ca fiind "o putere cruciată împotriva musulmanilor".

"Rusia a fost o țintă pentru ISIS și nu doar pentru ISKP încă de la început", a declarat Taneja, autorul cărții "The ISIS Peril".

"ISKP a atacat [ambasada rusă din Kabul] în 2022, iar de-a lungul lunilor, agențiile de securitate rusești și-au intensificat eforturile pentru a reprima ecosistemele pro-ISIS atât în Rusia, cât și în jurul granițelor sale, în special în Asia Centrală și în Caucaz", a spus el.

La începutul lunii martie, Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, mai bine cunoscut sub numele de FSB, a declarat că a zădărnicit un plan al ISIL de a ataca o sinagogă din Moscova.

"Cea mai convingătoare motivație actuală pentru ISIS-K de a ataca Rusia este factorul taliban. Talibanii sunt un rival înverșunat al ISIS, iar ISIS vede Rusia ca pe un prieten al talibanilor", a declarat Kugelman.

Relațiile strânse ale Moscovei cu Israelul sunt, de asemenea, o anatemă pentru ideologia ISIL, a spus Taneja.

"Deci această fricțiune nu este nouă din punct de vedere ideologic, dar este tactică", a declarat el pentru Al Jazeera.

"ISKP în Afganistan a crescut semnificativ în putere... și nu este vorba doar de ISKP, ISIS în regiunile sale inițiale de operațiuni, Siria și Irak, vede, de asemenea, [o] creștere a capacităților operaționale", a spus Taneja.” Astăzi”, a adăugat el, ”este "puternic din punct de vedere ideologic, chiar dacă nu mai este atât de puternic din punct de vedere politic, tactic sau strategic ...".

Cum a reacționat ISIS

Canalele de socializare ale ISKP sunt "bucuroase" în urma atacului asupra Moscovei, a declarat Abdul Basit, cercetător asociat senior la Școala de Studii Internaționale S Rajaratnam din Singapore.

"Sărbătoresc atacul", a declarat Basit pentru Al Jazeera, adăugând că susținătorii "traduc și recirculă revendicarea responsabilității" emisă de agenția de știri Amaq, legată de ISIL.

Basit a spus că metoda de operare a ISIL implică amplificarea unei campanii de propagandă înainte de atacuri de amploare, iar acest lucru a fost observat în mesajele antirusești recente.

Astfel de atacuri "sporesc credibilitatea" grupurilor armate, a explicat Basit, ceea ce apoi "sporește amploarea finanțării, recrutării și propagandei lor".

Mai multe atacuri sunt posibile în Rusia și în alte părți, a adăugat el, având în vedere rolul-cheie pe care recruții ISIL de origine din Asia Centrală - în special tadjicii - l-au jucat atunci când grupul deținea teritorii în Siria. Aceștia s-au întors acum în regiunea Asiei Centrale, iar intenția lor de a comite atacuri s-a materializat acum în capacitate, a spus Basit.

Atacuri anterioare în Rusia

Moscova și alte orașe din Rusia au mai fost ținta unor atacuri teroriste.

În 2002, luptătorii ceceni au luat peste 900 de persoane ostatice într-un teatru din Moscova, Dubrovka, cerând retragerea trupelor rusești din Cecenia și încetarea războiului Rusiei în regiune.

Forțele speciale rusești au atacat teatrul pentru a pune capăt impasului, iar 130 de persoane au fost ucise, majoritatea sufocate de un gaz folosit de forțele de securitate pentru a-i lăsa inconștienți pe luptătorii ceceni.

Cel mai sângeros atac din Rusia a fost asediul școlii din Beslan din 2004, care a fost comis de membri ai unui grup armat cecen care urmăreau independența Ceceniei față de Rusia.

Asediul a ucis 334 de persoane, inclusiv 186 de copii.

