Dată afară pentru că e „prea grasă”, o celebră balerină din Rusia a dezvăluit din greșeală un secret militar | VIDEO

Anastasia Volocikova, 47 de ani, a apărut pe prima pagină a ziarelor în 2003, după ce a fost concediată de Baletul Bolșoi pentru că era „prea grasă”. Ea a contestat decizia în instanță, iar magistrații i-au dat dreptate.

După acest episod, Volocikova a devenit o adevărată vedetă pe rețelele de socializare în Rusia, notează Daily Star.

Anastasia Volocikova, una dintre cele mai cunoscute femei din Rusia. Foto: Imago

Recent, celebra rusoaică a făcut un gest pe care ulterior l-a regretat.

Mai exact, la data de 30 mai, într-un videoclip postat pe Instagram, ea a anunțat că un atac cu drone s-a produs chiar lângă casa ei din suburbiile Moscovei.

Volocikova s-a plâns că a auzit o bubuitură puternică în zona în care locuiește și că i s-a părut că o bază militară rusă a fost atacată.

„O, oameni buni, acum două ore m-am trezit cu aceste explozii atât de groaznice.

Această unitate militară se află chiar lângă noi, în Nikolo-Uryupino”, a scris ea pe rețeaua de socializare.

Omg, gonna shed a tear now. Anastasia Volochkova, a #Russian ballerina with a taste for Louis XVI’s interiors and a #Putin supporter, is very scared :( because of that #Moscow drone attack in the morning :( on a more positive note, she — due to high level of IQs — confirmed that… pic.twitter.com/AQKR75GlqI