BBC: Primarul Moscovei a anunțat că un atac cu drone a provocat ”pagube minore” mai multor clădiri. Unii locuitori, evacuați

Conform sursei citate, oficialii spun că resturile care au căzut au provocat incendii, în timp ce apărarea aeriană a Ucrainei a interceptat peste 20 de drone. Se pare că cel puțin o persoană a fost ucisă.

Ucraina spune că a doborât toate rachetele și dronele în cele două atacuri precedente.

La Moscova, un atac cu drone a provocat ”pagube minore” la mai multe clădiri, a declarat primarul capitalei ruse.

Serghei Sobianin a declarat că "toate serviciile de urgență ale orașului" se află la fața locului, adăugând că "până în prezent nimeni nu a fost rănit grav".

Governor of the #Moscow region Andrey Vorobyov: "This morning, residents of some areas of the Moscow region could hear the sounds of explosions - this is our air defense. On approaching Moscow, several drones were shot down. I ask the people to remain calm." pic.twitter.com/ZuUJmXU9J0