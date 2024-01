Cutremurul de magnitudine 7,6 din Japonia, surprins de camerele de supraveghere. VIDEO

Cel mai puternic dintre cutremure având magnitudinea de moment 7,6 şi producându-se la o adâncime de numai 10 kilometri, relatează The Guardian.

Frightening visuals from Japan as it begins new year suffering a massive 7.6 magnitude earthquake. pic.twitter.com/e3gyiVkq8f — Science girl (@gunsnrosesgirl3) January 1, 2024

Au fost emise avize de tsunami până în nordul insulei Hokkaido şi în sudul insulei Kyushu.

În oraşele din zona afectată au fost raportate pene de curent şi conducte de apă sparte, în timp ce drumurile principale sunt închise din cauza fisurilor şi a altor pagube, conform News.ro.

BREAKING: Impact of 7.6 magnitude earthquake in central Japanpic.twitter.com/Kjsudzg6fo — The Spectator Index (@spectatorindex) January 1, 2024

Imagini din oraşul Wajima cu case prăbuşite şi avariate, alături de drumuri cu fisuri uriaşe, au fost difuzate de NHK, postul public de televiziune din Japonia. Pagubele par a fi rezultatul cutremurului şi nu al tsunami-ului de 1,2 metri care a lovit zona.

O poartă torii a fost avariată la un sanctuar din Kanazawa, prefectura Ishikawa.

BREAKING: Video shows building collapse during powerful earthquake in Japan

Prim-ministrul Fumio Kishida a sosit la biroul său la ora locală 17:15 pentru a evalua pagubele şi a conduce răspunsul guvernului la această situaţie de urgenţă.

HAPPENING NOW: First visuals of HUGE wave hitting Suzu City in Japan#Earthquake #Japan #tsunami pic.twitter.com/1KH8D5yCTw

— JAMES - ONTHERIGHT (@Jim_OnTheRight) January 1, 2024

Între timp, şi Rusia a emis o alertă de tsunami pentru coasta vestică a insulei Sakhalin. O evacuare este în curs de desfăşurare, a anunţat departamentul regional pentru situaţii de urgenţă, potrivit agenţiei TASS.

Sursa: News.ro Etichete: , , Dată publicare: 01-01-2024 11:56